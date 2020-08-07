Facebook продлила удаленный режим работы сотрудников до июня 2021 года.

Об этом сообщил портал «Бизнес инсайдер». Большинство персонала компании из-за коронавируса ушло на «удаленку» в конце марта. В апреле глава компании Марк Цукерберг заявил, что она будет в числе последних из тех, которые возобновят работу в офисах по окончании пандемии, а 6 мая руководство Facebook разрешило всем сотрудникам по желанию продолжать работу из дома до конца года.
2020-08-07T03:08:44+03:00
2020-08-07T03:08:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:08, 07 августа 2020
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