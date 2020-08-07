Роскосмос планирует к 2030 году подготовиться к посадке космического корабля на астероид.

Об этом РИА рассказал Гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин. Он не уточнил, о посадке на какой астероид идет речь. Ранее высадку астронавтов на астероиде планировали в НАСА, однако от этих планов отказались в пользу возобновления полетов на Луну.
2020-08-07T03:07:38+03:00
2020-08-07T03:07:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:07, 07 августа 2020
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