Роскосмос планирует к 2030 году подготовиться к посадке космического корабля на астероид.

Об этом РИА рассказал Гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин. Он не уточнил, о посадке на какой астероид идет речь. Ранее высадку астронавтов на астероиде планировали в НАСА, однако от этих планов отказались в пользу возобновления полетов на Луну.