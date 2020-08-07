В Пентагоне утверждают, что пока не получили окончательных данных по взрыву в Бейруте.

Как сообщил официальный представитель Минобороны США Джонатан Хоффман, большинство экспертов считает, что это был несчастный случай. Предположения президента Дональда Трампа о якобы взорвавшейся в Бейруте бомбе, представитель военного ведомства оставил без комментариев.

Мощный взрыв на складе в порту Бейрута произошел 4 августа. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, более 300 тыс. человек остались без крова. Погибли 138 человек, пострадали около 5 тыс., десятки числятся пропавшими без вести. По данным МВД Ливана, причиной взрыва стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной на таможне шесть лет назад.