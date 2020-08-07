Все семь подсудимых по делу «Нового величия» признаны виновными в создании экстремистского сообщества.

Трое из них приговорены к реальным(от шести до семи лет) срокам лишения свободы, а еще четверо — к условным. Ранее два фигуранта — Павел Ребровский и Рустам Рустамов — признали вину и заключили досудебное соглашение со следствием. Рустамов получил полтора года лишения свободы условно, Ребровский — два с половиной года колонии общего режима. Позднее он заявил, что оговорил соратников под давлением следователей.