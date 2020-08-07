По делу о взрыве в Бейруте задержан директор порта, в котором была складирована аммиачная селитра.

По сведениям ливанских телеканалов, Хасан Корейтем утверждает, что знал о хранении в порту взрывчатых веществ, но не представлял, что они настолько опасны. Он также рассказал, что портовые службы неоднократно с 2014 года уведомляли судебные власти об опасном груз, но не получали никаких указаний , как с ним поступить. Корейтему зпрещено покидать страну, вместе с ним задержаны еще 16 сотрудников порта. Счета семи человек, в том числе руководителя порта и главы Таможенного управления, заморожены. По последним данным, при взрыве погибли 137 человек, около 5 тысяч получили ранения. В стране объявлен траур. Столица Ливана признана районом бедствия, в городе на две недели введен режим

чрезвычайного положения.