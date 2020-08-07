В Минске на организованный властями в Киевском сквере праздник пришли тысячи сторонников Светланы Тихановской.

Сама соперница Александра Лукашенко на президентских выборах собиралась провести митинг в парке Дружбы народов, но отменила его — из-за того, что в том же месте без предварительного уведомления организовали мероприятие в честь Дня железнодорожных войск. Как сообщает Tut.by, звукорежиссеры, которые работали за пультом в Киевском сквере, в какой-то момент включили песню «Перемен!» Виктора Цоя и группы «Кино». Исполнение, как сообщает новостной сайт «Медуза», прервал человек в штатском, который выдернул из динамика шнур. При этом собравшиеся скандировали «Жыве Беларусь!» и «Уходи!». После акции в сквере ее участники прошли маршем по соседним улицам. Милиция в происходящее не вмешивалась, о задержаниях не сообщалось. Между тем, как отмечает Tut.by, звукорежиссеры Владислав Соколовский и Кирилл Галанов, запустившие песню Цоя, перестали выходить на связь, их телефоны не отвечают.