Лукашенко утверждает, что это Киев предупредил о проникновении в страну еще одной группы «ЧВК Вагнер».

Во всяком случае, об этом Белорусский лидер рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. По словам президента Белоруссии, найти эту группу российских наемников пока не удалось. Александр Лукашенко не исключает, что она могла вернуться в Россию или уйти на Украину.