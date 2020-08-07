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02:13, 07 августа 2020

Лукашенко утверждает, что это Киев предупредил о проникновении в страну еще одной группы «ЧВК Вагнер».

Во всяком случае, об этом Белорусский лидер рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. По словам президента Белоруссии, найти эту группу российских наемников пока не удалось. Александр Лукашенко не исключает, что она могла вернуться в Россию или уйти на Украину.



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