Лукашенко утверждает, что это Киев предупредил о проникновении в страну еще одной группы «ЧВК Вагнер».

Во всяком случае, об этом Белорусский лидер рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. По словам президента Белоруссии, найти эту группу российских наемников пока не удалось. Александр Лукашенко не исключает, что она могла вернуться в Россию или уйти на Украину.
2020-08-07T02:13:28+03:00
2020-08-07T02:13:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:13, 07 августа 2020
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