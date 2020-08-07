Активная фаза боя в Ингушетии, по сведениям ИФ, завершена.

Источник агентства, знакомый с ситуацией сообщает, что перестрелка в районе железнодорожного вокзала закончилась но оцепление с улиц еще не снято. Накануне поздно вечером в городе и на части Малгобекского района был введен режим КТО. Убит предполагаемый боевик.