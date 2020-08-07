Активная фаза боя в Ингушетии, по сведениям ИФ, завершена.

Источник агентства, знакомый с ситуацией сообщает, что перестрелка в районе железнодорожного вокзала закончилась но оцепление с улиц еще не снято. Накануне поздно вечером в городе и на части Малгобекского района был введен режим КТО. Убит предполагаемый боевик.
2020-08-07T02:06:02+03:00
2020-08-07T02:06:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:06, 07 августа 2020
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