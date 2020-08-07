Компания SpaceX планирует сегодня вывести на орбиту очередную группировку интернет спутников.

Старт тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с 57-ю спутниками запланирован на 08:12 мск с космодрома на мысе Канаверал. Помимо спутников проекта Starlink, на орбиту планируется вывести и два малых космических аппарата дистанционного зондирования Земли.