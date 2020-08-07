Компания SpaceX планирует сегодня вывести на орбиту очередную группировку интернет спутников.

Старт тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с 57-ю спутниками запланирован на 08:12 мск с космодрома на мысе Канаверал. Помимо спутников проекта Starlink, на орбиту планируется вывести и два малых космических аппарата дистанционного зондирования Земли.
2020-08-07T01:10:13+03:00
2020-08-07T01:10:17+03:00
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01:10, 07 августа 2020
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