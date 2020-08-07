По делу о взрыве в Бейруте задержаны 16 сотрудников порта, включая его директора.

По данными Национального агентства новостей Ливана, допрошены более 18 человек из совета администрации порта и таможенного управления, а также тех, кто проводил ремонт в ангаре и отвечал за хранение там почти 3 тыс тонн аммиачной селитры, конфискованной 6 лет назад. По последним данным, в результате взрыва 4 августа 137 человек погибли, около 5 тысяч пострадали, многие до сих пор считаются без вести пропавшими. Повреждения получила почти половина зданий в городе.
2020-08-07T01:07:46+03:00
2020-08-07T01:07:50+03:00
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01:07, 07 августа 2020
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