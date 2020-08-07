Французский спецназ задержал злоумышленника, захватившего заложников в банке Гавра.

Все шестеро пленников на свободе, пострадавших среди них нет. Как передает телеканал Бэ-эф-эм, подозреваемый сдался полиции после нескольких часов переговоров. Подозреваемый требовал «освободить палестинских детей, незаконно заключенных, по его словам, в израильские тюрьмы», и предоставить доступ палестинцам младше 40 лет на Храмовую гору Иерусалиме. По данным телеканала, подозреваемый — 34-летний местный житель, имеющий проблемы с психикой, уже известен полиции по ряду прежних правонарушений. Кроме того, его подозревают в радикализации на религиозной почве.