Французский спецназ задержал злоумышленника, захватившего заложников в банке Гавра.

Все шестеро пленников на свободе, пострадавших среди них нет. Как передает телеканал Бэ-эф-эм, подозреваемый сдался полиции после нескольких часов переговоров. Подозреваемый требовал «освободить палестинских детей, незаконно заключенных, по его словам, в израильские тюрьмы», и предоставить доступ палестинцам младше 40 лет на Храмовую гору Иерусалиме. По данным телеканала, подозреваемый — 34-летний местный житель, имеющий проблемы с психикой, уже известен полиции по ряду прежних правонарушений. Кроме того, его подозревают в радикализации на религиозной почве.
2020-08-07T01:06:30+03:00
2020-08-07T01:06:35+03:00
https://echo.msk.ru/news/2688513-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:06, 07 августа 2020
Загрузка комментариев...