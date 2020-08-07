В Назрани введен режим КТО.

Как сообщает оперативный штаб Ингушетии, здесь задействованы временные ограничения. Источник ИФ, знакомый с ситуацией, сообщил, что в Назрани, в районе железнодорожного вокзала идет бой между сотрудниками правоохранительных органов и группой неизвестных. Прилегающие к улице Победы дороги заблокированы военными «Уралами». Вся территория оцеплена. По сведениям ТАСС, убит один предполагаемый боевик.