Сегодня в России официально стартует новый футбольный сезон

В матче за Суперкубок сыграют «Зенит» и «Локомотив». Матч за Суперкубок в России, как правило, проходит за неделю до первого тура чемпионата. В этом году пандемия коронавируса заметно повлияла на футбольный календарь.

Мало того, что с момента завершения предыдущего Чемпионата прошло всего 2 недели. Так и старт Нового сезона в РПЛ запланирован уже на завтра. В таком цейтноте футболистам «Зенита» и «Локомотива» и предстоит сегодня побороться за Суперкубок.

Напомним, что по регламенту в матче встречаются Чемпион страны и обладатель кубка. Но поскольку клуб из Санкт-Петербурга выиграл оба трофея, его соперником по Суперкубку станет вторая команда Чемпионата — «Локо».

Отметим, что «Зенит» и столичные железнодорожники оспаривают трофей уже в четвертый раз. Пока небольшой перевес у питерцев. При этом год назад Суперкубок достался «Локомотиву», который переиграл «Зенит» со счетом 3-2.

Матч пройдет на ВЭБ-Арене в Москве и начнется в 19 часов.