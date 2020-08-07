Во Франции сегодня огласят решение по жалобе на арест россиянина Александра Винника

Ему предъявлены различные обвинения в трёх странах. Кассационный суд Парижа оценит законность решения об аресте российского специалиста по информационным технологиям Александра Винника.

Его взяли под стражу в июле 2017-го года в Греции, это произошло по запросу от Соединённых Штатов. Уже после этого задержания в Афины поступили еще два прошения об экстрадиции — из Москвы и Парижа. Греческие чиновники решили удовлетворить просьбу партнёров по Европейскому союзу.

Во Франции Винника обвиняют в краже персональных данных и вымогательстве, в частности с помощью вирусной программы Locky, которая блокировала доступ к личным компьютерам и снова открывала его только после перевода денег.

В США обвинения более серьёзные. Американские обвинители утверждали, что Винник причастен к отмыванию около девяти миллиардов долларов через интернет-площадку BTC-e.

В свою очередь сам россиянин всё это время добивается своей отправки в Москву, где его ожидают обвинения по статье о мошенничестве. Как сообщало агентство ТАСС, по версии Генпрокуратуры, Винник «под предлогом поставки оборудования похитил денежные средства на сумму более 600 тыс. рублей» у некой неназванной организации.

Во Франции Виннику грозит десять лет лишения свободы, в США — пятьдесят, а в России от пяти до двадцати.