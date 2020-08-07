Адвокат: Фигуранты дела «Нового величия» будут добиваться отмены приговора как в национальных судах, так и в ЕСПЧ

Об этом агентству ТАСС сказала адвокат получившего наибольший срок Руслана Костыленкова Светлана Сидоркина.

Подсудимых признали виновными в организации экстремистского сообщества. Костыленкову назначили семь лет колонии. Вячеслав Крюков получил шесть лет колонии, Петр Карамзин — шесть с половиной. Фигуранты дела и их защитники шокированы решением суда, — сказал адвокат Карамзина Александр Губашко.

Четверо фигурантов дела получили условные сроки от четырех до шести с половиной лет — это Анна Павликова, Мария Дубовик, Максим Рощин и Дмитрий Полетаев.