ВВС Израиля поразили объект ХАМАС в Газе в ответ на запуск шаров со взрывчаткой

Истребитель и летательный аппарат Армии обороны Израиля нанесли удар по военному объекту радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск на израильскую территорию воздушных шаров со взрывчаткой, — сообщила армейская пресс-служба.

«В течение дня связки воздушных шаров со взрывчаткой были запущены на израильскую территорию из сектора Газа. В ответ истребитель и летательный аппарат Армии обороны Израиля нанесли удар по военному объекту ХАМАС, использовавшемуся для деятельности под землей в северной части сектора Газа», — говорится в сообщении.