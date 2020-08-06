В министерстве сельского хозяйства России связали рост цен на яблоки в стране с поздним началом сбора урожая

В ведомстве также сказали, что в этом году из-за весенних заморозков слишком большого объема поставок яблок ждать не стоит. Несколько дней назад издание РБК со ссылкой на Росстат сообщило, что яблоки подорожали в рознице почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.