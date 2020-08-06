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23:04, 06 августа 2020

В министерстве сельского хозяйства России связали рост цен на яблоки в стране с поздним началом сбора урожая

В ведомстве также сказали, что в этом году из-за весенних заморозков слишком большого объема поставок яблок ждать не стоит. Несколько дней назад издание РБК со ссылкой на Росстат сообщило, что яблоки подорожали в рознице почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



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