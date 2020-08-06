В Башкирии полиция задержала около 10 активистов, протестующих против начала геологоразведочных работ на горе Куштау

В Башкирии полиция задержала около десяти активистов, протестующих против начала геологоразведочных работ на горе Куштау, которую планируют разработать ради содового производства.

В последние дни противостояние местных жителей и приезжих активистов с промышленниками и полицией вошло в острую стадию. Поводом послужило начало вырубки деревьев для Подготовки к бурению шихана. Сегодня активисты пытались физически не пускать на гору лесорубов, в результате чего около десятка из них были задержаны и доставлены в отдел полиции города Ишимбай. Известно, что на них составлены протоколы по статьям 19.1 и 19.3 КОАП о невыполнении законных требований Полицейских. Как минимум два Активиста оставлены в полиции до утра.

Гора Куштау неподалёку от города Стерлитамак — один из трёх оставшихся Шиханов, возникших около 300 миллионов лет назад на дне древнего океана из коралловых рифов. В начале 50-х годов прошлого века их было 4. За прошедшие годы один из них — Шахтау — полностью уничтожен, поскольку известняк, из которого сложены все шиханы, служит основным сырьём при производстве соды. Башкирская содовая компания сегодня производит более 70% Российской соды. Продукция предприятия продаётся во многих странах мира и служит стратегическим сырьём при производстве, в частности, стекла.

Отметим, что глава Башкирии Радий Хабиров называет передачу Куштау в разработку — единственно возможным решением сырьевой проблемы Башкирской содовой компании.