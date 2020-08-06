Вооружённый мужчина захватил заложников в отделении банка во французском городе Гавр

Как сообщает телеканал BFM TV, трёх человек захватчик согласился отпустить, одному удалось сбежать, в заложниках остаются двое. Официально о требованиях человека, захватившего банк не сообщается. Радио Эр-те-эль со ссылкой на свои источники передаёт, что преступник потребовал освободить палестинских детей, заключённых в израильские тюрьмы. Он также просит мотоцикл, чтобы скрыться с места преступления.