Twitter начал помечать особыми ярлыками аккаунты СМИ, ведомств и людей, связанных с государством

Сеть микроблогов Twitter начала помечать особыми ярлыками аккаунты средств массовой информации, ведомств и людей, связанных с государством. Пока новая практика распространяется на пять стран: Россию, Китай, Великобританию, Францию и США. В России ярлыки уже появились в твиттере экс-премьера Дмитрия Медведева, МИДа нашей страны, государственного агентства ТАСС, главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян. В интервью «Эху» Симоньян сказала, что считает это цензурой.

«То, что Россия позволяет на своей территории американскую цензуру – очень странно ведет себя Россия. И те организации, и те ведомства, и подразделения, которые должны в России за это отвечать. Это унизительно, самоубийственно и просто глупо. Это прямая цензура. Вопреки собственной Конституции, мы позволяем другой стране практиковать цензуру на нашей территории в информационном пространстве», — сказала она.

В компании Twitter отметили, что ярлыков не будет у аккаунтов СМИ, которые получают государственные деньги, но имеют независимую редакционную политику.