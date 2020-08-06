Тысячи людей в Минске собрались на стихийный митинг в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской

Ранее власти запретили ей проводить разрешенную акцию в парке Дружбы народов.

После того, как власти отменили митинг Тихановской, заменив его на праздник ко Дню железнодорожных войск, она объявила о том, что пойдет на другую акцию властей, посвященную дополнительному образованию. Спустя считанные часы тысячи людей решили также проследовать в находящийся неподалеку Киевский сквер.

В какой-то момент звукорежиссеры включили песню «Перемен» группы Кино Виктора Цоя, а собравшиеся начали скандировать «Жыве Беларусь» и «Уходи». Интернет-издание «Медуза» сообщает, что трек перестал играть, когда человек в штатском выдернул из динамика шнур.

Саму Тихановскую в Киевский сквер не пустили, но его смогли посетить ее соратницы – представительницы штабов незарегистрированных кандидатов Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Они поблагодарили собравшихся, но призвали их мирно разойтись, чтобы избежать столкновений с силовиками. Впрочем, часть минчан решила пройтись шествием по улицам Минска. Полиция в происходящее никак не вмешивалась.

Светлану Тихановскую считают основным оппонентом действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. Митинг в ее поддержку в Минске, прошедший неделю назад, собрал несколько десятков тысяч человек.