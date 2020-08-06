Защита фигурантов дела «Нового величия» намерена обжаловать приговор

Это сообщил адвокат одной из осужденных Марии Дубовик Максим Пашков. Сегодня Люблинский суд Москвы признал Дубовик и еще шестерых фигурантов дела виновными в создании экстремистского сообщества. Они получили сроки от четырех лет условно до семи лет колонии.