В СИЗО Лефортово, ссылаясь на пандемию коронавируса, сегодня отказались пускать адвокатов Сафронова и Цуркан

В СИЗО Лефортово, ссылаясь на пандемию коронавируса, сегодня отказались пускать адвокатов фигурантов сразу двух громких шпионских дел последнего времени. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Защитников журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, не пропустили, поскольку их справки об отсутствии COVID-19 посчитали устаревшими. К содержащейся в этом же изоляторе Карине Цуркан, обвиняемой в продаже энергетических секретов России зарубежным спецслужбам, защитников не пустили, сославшись на то, что ее отправили на карантин из-за подозрений на COVID-19.