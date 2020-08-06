Основатель компании Microsoft Билл Гейтс выступил с прогнозом об экологическом кризисе, последствия которого могут превзойти вред от пандемии коронавируса. Американский бизнесмен считает, что для избежания катастрофы необходимо существенно снизить количество выбросов парниковых газов в атмосферу, иначе, по мнению миллиардера, планета столкнется с глобальным кризисом, вызванным изменением климата, уже в ближайшие несколько десятилетий.
2020-08-06T21:04:01+03:00
2020-08-06T21:04:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:04, 06 августа 2020
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