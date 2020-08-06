Компания Twitter предпринимает новые усилия по ограничению распространения информации от СМИ, связанных с государством. Речь идет о средствах массовой информации, которые занимаются продвижением политической повестки и где государство имеет контроль над редакцией. К страницам таких СМИ Twitter добавил соответствующие ярлыки, кроме того, компания не намерена способствовать распространению их публикаций через свои системы рекомендаций, — сообщает агентство France Press. Пометки «государственное издание» или «правительственная учетная запись» уже, в частности, появились на страницах в Твиттере агентства ТАСС, российского МИДа, экс-премьера Дмитрия Медведева и главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян.

Маркировка аккаунтов, принадлежащих государственным СМИ, позволит Твиттеру избежать обвинений в пропаганде повестки некоторых государств. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат, партнер Центра цифровых прав Саркис Дарбинян. «Я думаю, тем самым Твиттер решил проблему с обвинением, что он продвигает политическую повестку некоторых государств.

Маркируя такие аккаунты, Твиттер снимает с себя определенную ответственность и позволяет пользователям понимать, что они имеют дело с государственными средствами массовой информации, а это значит, что размещаемая там информация может быть неточной. Таким образом, Твиттер также заботится о своих пользователях, определяя тот контент, который может считаться фейковым и распространяться государственными СМИ», — сказал он.