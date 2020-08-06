Полиция Кипра опросила местного бизнесмена российского происхождения Игоря Гречушкина после взрыва в Бейруте

Об этом сообщает кипрская пресса. Ответы Гречушкина направлены властям Ливана, содержание беседы не разглашается. Два дня назад в порту Бейрута взорвалась аммиачная селитра, конфискованная несколько лет назад с судна, принадлежавшего Гречушкину. Погибли более ста тридцати человек, около пяти тысяч пострадали.
2020-08-06T21:02:36+03:00
2020-08-06T21:02:36+03:00
https://echo.msk.ru/news/2688459-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:02, 06 августа 2020
Загрузка комментариев...