Полиция Кипра опросила местного бизнесмена российского происхождения Игоря Гречушкина после взрыва в Бейруте

Об этом сообщает кипрская пресса. Ответы Гречушкина направлены властям Ливана, содержание беседы не разглашается. Два дня назад в порту Бейрута взорвалась аммиачная селитра, конфискованная несколько лет назад с судна, принадлежавшего Гречушкину. Погибли более ста тридцати человек, около пяти тысяч пострадали.