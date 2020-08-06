В Минске, по данным «Радио Свобода», тысячи людей пришли на встречу с кандидатом Тихановской

В Минске, по данным «Радио Свобода», тысячи людей пришли на встречу с кандидатом в президенты от оппозиции Светланы Тихановской.

Люди собрались в Киевском сквере, куда сама Тихановская, по словам представителей ее штаба, пришла как гражданка Белоруссии. Сегодня Тихановская планировала провести предвыборный митинг в парке Дружбы народов, однако, городские власти объявили, что в это время в этом месте решено проводить праздник, посвященный Дню железнодорожных войск. Как рассказала глава штаба политика Мария Мороз, от акции пришлось отказаться, чтобы не провоцировать столкновения с силовиками.