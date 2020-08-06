Адвокат: Предъявление обвинения российскому политтехнологу Шклярову отложено по непонятным причинам

Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Антон Гашинский.

«Сегодня Виталию Шклярову должны были предъявить обвинения, об этом была договоренность вчера со следователем, прождали следователя до 6 вечера, потом выяснилось, что по каким-то причинам предъявление обвинения отложено непонятно на какое время, пока мы в подвешенном состоянии находимся. Кроме того, выйдя из СИЗО, я узнал, что глава государства в своем выступлении вскользь упомянул о той ситуации, которая произошла с Виталием, ждем дальнейших действий. Рассчитываем все-таки, что благоразумие восторжествует и Виталий окажется на свободе максимально быстро», — сказал он.

Политтехнолог Виталий Шкляров, арестованный в Белоруссии, проходит подозреваемым по делу блогера и оппозиционера Сергея Тихановского. Жена С.Тихановского, Светлана, баллотируется на пост президента Белоруссии. Выборы пройдут 9 августа.