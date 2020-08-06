В ВОЗ призвали убедиться в безопасности вакцины от коронавируса перед ее массовым применением

С соответствующим заявлением выступил глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Сегодня агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что некоторые московские чиновники и врачи получили предложение сделать прививку от коронавируса. При том, что вакцина, о которой идет речь, пока официально не зарегистрирована. В предложениях фигурирует препарат, разработанный институтом Гамалеи. Информацию о поиске добровольцев среди московских чиновников подтвердил и зампред Общественной палаты Москвы, главный редактор «Эха» Алексей Венедиктов, который оказался в числе получателей приглашения. Сам он делать экспериментальную прививку отказался.