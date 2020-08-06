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Эксклюзив Эха 20:07, 06 августа 2020

Защита фигурантов дела «Нового величия» считает приговор слишком жестким и намерена обжаловать решение суда

Об этом сообщила прямом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат одного из фигурантов дела «Нового величия» Светлана Сидоркина.
«Приговор очень жесткий, я считаю, что за те действия, которые сменяют ребятам, нельзя такой реальный срок давать. Не представляют они такой опасности для государства и страны, чтобы они получали такие жесткие сроки. Обжаловать, конечно, будем. Он будем сам подавать жалобу и мы, соответственно, адвокаты тоже», — сказала она.
Адвокат отметила, что ее подзащитный Руслан Костыленков приговорен к 7 годам колонии строго режима, при этом суд примет во внимание время, проведенное фигурантом в СИЗО.
«Суд при оглашении приговора указал, что срок, который они находились под стражей, будет пересчитан из расчета день за полтора. С учетом этого пересчета, получается, что примерно четыре года с небольшим уже отбыто наказание», — пояснила она.
С.Сидоркина добавила, что в перспективе планирует обращаться в Европейский суд по правам человека, так как в ходе следствия к ее подзащитному применялись пытки.
Люблинский суд Москвы признал семерых участников «Нового величия» виновными по делу об организации экстремистского сообщества. Трое фигурантов дела приговорены к колонии общего режима от 6 до 7 лет, остальные получили условные сроки.



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