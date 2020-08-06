Белорусский лидер Александр Лукашенко утверждает, что первый президент России Борис Ельцин жалел о выборе преемником Владимира Путина.

В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону руководитель республики сказал, что Ельцин делился с ним своими размышлениями на этот счет. По словам Лукашенко, Ельцин рассчитывал, что Путин будет все время приходить к нему советоваться по тому или иному вопросу. Но для Путина это оказалось невозможно и неприемлемо.

Лукашенко добавил, что впервые заметил, как Ельцин в бешенстве от решений Владимира Путина, когда последний решил отказаться от содержания российских военных баз на Кубе и во Вьетнаме.