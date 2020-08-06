В курортном городе Геленджик отмечен рост заражения коронавирусом среди приезжих

Об этом говорится на сайте мэрии. Там отмечается, что за последние две недели Геленджик практически ежедневно упоминался в сводках краевого оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19. За это время заболели 14 человек, десять из них – это приезжие из других регионов. Остальные – местные жители, которые контактировали с приезжими и отдыхающими. В городской администрации подчеркивают, что оценивают ситуацию на курорте как контролируемую.
2020-08-06T20:04:01+03:00
2020-08-06T20:04:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:04, 06 августа 2020
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