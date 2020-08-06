Министерство финансов предложило сократить расходы на Крым

Об этом пишет РБК. По сведениям издания, оптимизация государственного бюджета на ближайшие два года, к которой приступило ведомство, затронет ассигнование на Крым и Севастополь. В следующем году министерство собирается срезать 8 с половиной миллиардов рублей, еще через год – более девяти миллиардов рублей.
2020-08-06T20:03:38+03:00
2020-08-06T20:03:38+03:00
https://echo.msk.ru/news/2688443-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:03, 06 августа 2020
Загрузка комментариев...