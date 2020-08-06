Американские сенаторы пригрозили немецкому порту последствиями из-за «Северного потока 2»

Группа членов Сената сообщила, что порту Мукран – логистической базе российского проекта – грозит финансовое разрушение в случае дальнейшей материальной и технической поддержки «Северного потока 2». Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt. Руководство порта эту информацию оставило без комментариев. Между тем, в конце прошлого года после аналогичных угроз от участия в проекте отказалась швейцарская компания, которая укладывала последний участок газопровода «Северный поток 2».
2020-08-06T20:02:55+03:00
2020-08-06T20:02:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:02, 06 августа 2020
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