Власти Петербурга с 8 августа снимают запрет на проведение спортивных, культурных и зрелищных мероприятий на улицах

Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов. При этом обязательным условием для проведения названы использование медицинских масок и соблюдение дистанции. Кроме того, с восьмого августа в Петербурге смогут возобновить работу парки аттракционов под открытым небом. Сотрудников и посетителей также обяжут носить маски.