Власти Петербурга с 8 августа снимают запрет на проведение спортивных, культурных и зрелищных мероприятий на улицах

Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов. При этом обязательным условием для проведения названы использование медицинских масок и соблюдение дистанции. Кроме того, с восьмого августа в Петербурге смогут возобновить работу парки аттракционов под открытым небом. Сотрудников и посетителей также обяжут носить маски.
2020-08-06T19:32:43+03:00
2020-08-06T19:32:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:32, 06 августа 2020
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