Крым обновил суточный антирекорд по числу зарегистрированных на полуострове случаев коронавируса

За день COVID-19 обнаружили у тридцати девяти человек. Как пишет газета «Коммерсантъ», медики на условиях анонимности рассказывают, что так называемые обсерваторы в Крыму закрыли, а больницы переполнены. Между тем, министр здравоохранения республики Игорь Чемоданов заверил издание, что обсерваторы не закрыты, а разговоры про переполненные больницы – это глупости.