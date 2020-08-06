Крым обновил суточный антирекорд по числу зарегистрированных на полуострове случаев коронавируса

За день COVID-19 обнаружили у тридцати девяти человек. Как пишет газета «Коммерсантъ», медики на условиях анонимности рассказывают, что так называемые обсерваторы в Крыму закрыли, а больницы переполнены. Между тем, министр здравоохранения республики Игорь Чемоданов заверил издание, что обсерваторы не закрыты, а разговоры про переполненные больницы – это глупости.
2020-08-06T19:32:04+03:00
2020-08-06T19:32:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:32, 06 августа 2020
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