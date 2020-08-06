Свидетели по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова сегодня дали показания в суде

Это были очевидцы, оказавшиеся на месте события спустя несколько минут после аварии. Они рассказали, что водитель Михаил Захаров, который впоследствии скончался сразу после столкновения, был в сознании, а Ефремов с трудом стоял на ногах. В числе прочего, по итогам сегодняшнего дня заседания выяснилось, что интересы семьи Захарова будет представлять еще один адвокат, которая прежде работала с защитником Ефремова Эльманом Пашаевым. Некоторые подробности телеканалу РБК рассказал представитель потерпевших Александр Добровинский.

Во время заседания между новым защитником Анной Бутыриной и Эльманом Пашаевым произошла словесная перепалка.