Bloomberg: Медработникам и чиновникам в Москве предложили привиться от коронавируса незарегистрированной вакциной

Некоторые медицинские работники и чиновники в Москве получили предложение привиться от коронавируса вакциной, которая на данный момент еще не зарегистрирована, — сообщают источники агентства Bloomberg.

Его собеседники рассказали, что как минимум одна больница составляет списки добровольцев. Речь идет о вакцинации препаратом, разработанным институтом Гамалеи. В приглашении, которое оказалось в распоряжении Bloomberg говорится, что вакцина безопасна и прошла клинические испытания. В пресс-службе правительства Москвы эту информацию комментировать не стали.

Среди тех, кто получил приглашение сделать экспериментальную прививку, и заместитель председателя Общественной палаты Москвы, главный редактор «Эха» Алексей Венедиктов. Сам Алексей Венедиктов отказался делать новую прививку. Между тем, по сведениям «Эха», среди получивших приглашение сделать прививку есть члены правительства города.