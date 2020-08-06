«Росатом»: иШестьсот тонн урановых хвостов на борту судна «Михаил Дудин» прибудут в Россию для переработки

Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» замдиректора департамента коммуникаций «Росатома» Андрей Иванов.

«Есть судно «Михаил Дудин», которое перевозит ОГФУ, ценное сырье, которое в рамках рециклинга в атомной отрасли можно переработать, выделить оттуда уран и вторично использовать на производстве электроэнергии. Его привозят не утилизировать, не закапывать в землю, а перерабатывать. Везут сырье, а не ядерные отходы. Во-вторых, — это обедненный уран. Его радиоактивность ниже, чем у природного урана. Природный уран добывают, он не приносит никакого зла людям, не убивает, а у этого сырья еще более низкая радиоактивность», — сказал он.

А.Иванов добавил, что в российские атомные технологии позволяют перерабатывать собственные запасы ОГФУ, а также оказывать данную услугу Германии.

«То, что ОГФУ накапливается – безусловно, при обогащении урана. И у нас собственные накопленные объемы ОГФУ есть в стране, и свой перерабатываем и немцам перерабатываем. За это нам заплатят деньги, а также получится новое ценное сырье. Он используется немецкими атомными станциями, они для того и везут, чтобы мы переработали, это услуга», — отметил он.

Замдиректора департамента коммуникаций «Росатома» также добавил, что при переработке урановых хвостов не остается отходов в чистом виде.

«В чистом виде отходы не появляются. Остается часть такого же обедненного урана, но он тоже не закапывается в землю, а хранится в специальных условиях на складах, абсолютно в безопасном состоянии, он не токсичен и не несет никакой угрозы и в принципе, при желании его тоже можно перерабатывать», — заключил он.

Ранее, по данным издания"МБХ-медиа", а также по сообщению российской экологической группы «Экозащита», из Амстердама в Россию отправилось судно «Михаил Дудин» с шестистами тоннами урановых хвостов на борту. По информации СМИ, данный груз является токсичными радиоактивными отходами процесса обогащения урана.