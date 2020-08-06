Шесть человек пострадали в Тюмени, где автобус въехал в книжный магазин

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД. Согласно предварительным данным, водитель автобуса пытался уйти от столкновения и врезался в фасад дома. Все пострадавшие – пассажиры автобуса, среди них есть ребенок. Госпитализировать никого не потребовалось, — говорят в местном департаменте здравоохранения.
2020-08-06T18:32:48+03:00
2020-08-06T18:32:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:32, 06 августа 2020
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