Шесть человек пострадали в Тюмени, где автобус въехал в книжный магазин

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД. Согласно предварительным данным, водитель автобуса пытался уйти от столкновения и врезался в фасад дома. Все пострадавшие – пассажиры автобуса, среди них есть ребенок. Госпитализировать никого не потребовалось, — говорят в местном департаменте здравоохранения.