Znak.com: Россиянам начали приходить смс с предложением вознаграждения за информацию о вмешательстве в выборы США

Об этом пишет сайт Znak.com. В тексте говорится, что Госдепартамент предлагает до десяти миллионов долларов. К сообщению прикреплена ссылка, которая ведет на официальный аккаунт программы в Твиттере. В посольстве США подтвердили причастность к рассылке.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала распространение таких сообщений гибридной атакой. На своей странице в фейсбуке она написала, что, призывая за деньги рассказывать о вмешательстве в американские выборы, спецслужбы США вмешиваются в нашу жизнь. По мнению Захаровой, эта кампания будет сопровождаться сбором персональных данных россиян. О вознаграждении до десяти миллионов долларов за информацию о вмешательстве в выборы накануне официально объявил госсекретарь США Майк Помпео.