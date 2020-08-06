FT: В Кремле начали кампанию против хабаровского губернатора Фургала за год до его ареста

В Кремле, как утверждает газета Financial Times, начали кампанию против хабаровского губернатора Сергея Фургала еще за год до его ареста.

Издание ссылается на документы администрации президента за март прошлого года. В одном из них, как сообщается, ставилась цель снизить рейтинг Фургала до примерно 46%, одновременно повысив рейтинг президента Владимира Путина в регионе. В Кремле эту публикацию пока не комментировали. Сергея Фургала задержали в начале июля. Его арестовали по обвинению в организации убийств. Почти месяц в Хабаровском крае продолжаются акции в его поддержку.