В Казани ликвидируют автопарковку для женщин

В прокуратуре Татарстана считают, что ее обустройство дискриминирует водителей по половому признаку.

Прокуратура потребовала от руководства казанского ЦУМа устранить нарушение законодательства в связи с обустройством возле магазина «женской парковки». Усмотрев в ее создании гендерную дискриминацию.

Парковка для женщин появилась возле старейшего торгового центра в Казани всего два дня назад. Перед ЦУМом нанесли красную разметку на асфальт и выделили место специальными розовыми знаками, из которых следует, что эта парковка специально для покупательниц.

В руководстве торгового центра отмечали, что заботились прежде всего об удобстве посетительниц. Так, отведенное для них парковочное место было шире обычного, чтобы женщина могла спокойно посадить ребенка и загрузить покупки, не боясь поцарапать припаркованные рядом авто.

Прокуратуру Татарстана эти аргументы не убедили – в адрес генерального директора казанского ЦУМа было внесено представление об устранении нарушений.

Ранее ГИБДД Казани также потребовала от администрации торгового центра ликвидировать «женскую парковку».