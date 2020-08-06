В Пресненском суде Москвы сегодня выслушали свидетелей делу артиста Михаила Ефремова

Его обвиняют в нарушении ПДД, которое повлекло за собой смерть человека.

За первые несколько часов перед судом выступили пять очевидцев аварии на Садовом кольце. Среди них жительница дома неподалёку, которая видела столкновение с автомобилей с балкона и вызвала «скорую», водитель, который остановился, чтобы помочь пострадавшему, человек, которого прямо перед аварией подрезала машина Ефремова и работник паба, где в тот вечер побывал артист.

Все свидетели подтвердили, что он был сильно пьян. При этом, ни один из них не сказал напрямую, что лично видел Ефремова за рулём своего автомобиля ни перед аварией, ни после. Один из очевидцев только отметил, что у него не было сомнений насчёт того, кто именно управлял джипом артиста: «Мы остановили машину, перебежали дорогу… и вот кто-то подбежал со стороны водительского кресла к джипу. Я увидел, что вывели человека, и тут начинают люди говорить «Ефремов, Ефремов». Вижу, он доходит до конца дороги, повернулся к нам, и тогда я уже сам лично увидел, что это Ефремов».

Затем на заседании стали смотреть видео с места аварии. Из-за технических проблем значительную их часть показывали на небольшом экране, и увидели что-либо только участники процесса.

Михаилу Ефремову грозит двенадцать лет колонии. Сам он вину не признаёт. Вчера артист сказал в суде, что не может взять на себя ответственность за преступления, поскольку не помнит события того вечера.