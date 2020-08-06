В США вышло расследование, посвященное Голливуду и влиянию, которое оказывает на него Китай

Некоммерческая организация PEN America, защищающая свободу слова и самовыражения в США и во всем мире, выпустила большое расследование, посвященное американской киноиндустрии и влиянию, которое оказывает на нее китайская правительственная цензура.

Во вступительной части документа отмечается, что китайский кинорынок огромен: уже два года назад сборы от демонстрации кинофильмов в Китае превысили американские более чем на 4 млрд долларов. Цензура, которой подвергается не только американское и западное кино, охватывает почти все сферы профессиональной творческой деятельности, такие как книгоиздательство, наука или журналистика.

После того, как в конце прошлого столетия ряд картин крупных американских режиссеров были запрещены для показа в КНР, режиссеры, стремясь удовлетворить требования местных цензоров, стали все больше подвергать себя самоцензуре. Самоограничения сказываются на редактуре сюжетов картин, подборе актеров, диалогах и выборе места съемки. Многие кинокомпании заранее готовят две версии фильмов, одна из которых, подвергнутая добровольной цензуре, исходя их требований чиновников в Пекине, предназначается для отправки на китайский рынок. В некоторых случаях, говорится в докладе, китайские правительственные цензоры приглашаются на съемочную площадку, где дают советы режиссерам о том, как лучше избежать возможного внесения картины в черный список.

Самоцензура в угоду Китаю в американском кино началась в знаковом 1997-м году: тогда в США вышли фильмы «Кундун» компании Уолта Диснея, режиссера Мартина Скокрцезе, картина Жан-Жака Анно «Семь лет в Тибете» (обе посвящены проблеме китайской экспансии в Тибете и судьбе Далай Ламы), и «Красный угол» с Ричардом Гиром, лента, в которой критикуется коррумпированная полицейская и судебная система, установившаяся в Китае. Все три картины были Пекином запрещены, после чего, он пошел еще дальше, продолжают составители доклада, — внося известных американских режиссеров и актеров в стоп-листы и запрещая им въезд в Китай.

Голливудские кино-боссы довольно скоро откатили назад и сдались, — пишут авторы расследования. Уже на следующий год один из директоров компании Уолта Диснея Майкл Эйзнер, обсуждая на встрече с премьером Госсовета КНР Чжу Рочжи вопрос о представительстве компании в Пекине, извинился за то, что произведенный ею фильм «Кундун» «оскорбил чувства наших китайских друзей».

Уязвимость крупных голливудских киностудий перед их китайскими цензорами авторы доклада организации PEN America объясняют интересами крупного бизнеса: так например, кинокомпания Universal Studios сегодня участвует в финансировании нового курортного комплекса в Пекине с аттракционами, отелями и аквапарками, строительство которого продолжалось даже в разгар пандемии коронавируса.

Главный редактор сайта DTF, посвященного кино и играм, Вадим Елистратов сказал в интервью «Эху», что при всех негативных аспектах самоцензуры, азиатская культура может разнообразить голливудские фильмы.

Если говорить о блокбастерах, то в данном случае цензура не оказывает существенного влияния на художественную ценность кино, — считает Елистратов.