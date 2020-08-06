В Японии в 75-ю годовщину со дня атомной бомбардировки Хиросимы провели памятную акцию

Около восьмидесяти стран, несмотря на пандемию, направили своих представителей на мероприятие. Мэр Хиросимы Кадзуми Матцуи призвал мировых лидеров работать над созданием системы безопасности, которая не опиралась бы на ядерное оружие.

Япония продолжает выполнять все взятые на себя обязательства и не проводит ядерных исследований, — отметил, в свою очередь, премьер-министр Синдзо Абэ.

В результате атомной бомбардировки Хиросимы, взрыва и от его последствий скончались около 140 тысяч человек. 9 августа вторая атомная бомба разрушила Нагасаки.