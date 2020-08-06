Париж намерен инициировать программу международной помощи Ливану

Это связано с мощным взрывом в Бейруте, который, по последним данным, унес жизни более 130 человек, более 5 тысяч пострадали, около 300 тысяч остались без крыши над головой. Первым из западных лидеров прибыл в ливанскую столицу президент Франции Эммануэль Макрон.

Свою помощь предлагают и другие страны. В Бейрут прибыли спасатели из России. Об этом рассказал в эфире НТВ замначальника Национального центра управления в кризисных ситуациях Сергей Воронцов.



В столице Ливана продолжаются поисковые операции, люди помогают друг другу, рассказала в эфире «Эха» гид из Бейрута Оксана Нахед.

Более 130 человек погибли и 4 тыс. получили ранения в результате взрыва в порту Бейрута, разрушены здания, включая жилые дома, 250 тыс. жителей остались без крыши над головой.