В третий день досрочного голосования на выборах в Белоруссии независимые наблюдатели заявили о завышении явки

В третий день досрочного голосования на выборах президента Белоруссии независимые наблюдатели утверждают, что выявили завышение явки. По их словам, в среднем на участках она выше в полтора раза. На этом фоне считающаяся основным оппонентом Лукашенко кандидат Светлана Тихановская была вынуждена отказаться от проведения своего митинга в Минске.

Наблюдатели общественной кампании «Честные люди» уверяют: они смогли посчитать участников первого дня досрочного голосования на более чем 10% участковых избиркомов. И если у них получилось чуть более 22 тысяч избирателей, то в официальных протоколах отобразилось число почти в 34,5 тысячи. При этом на отдельных участках в Минске, утверждают независимые наблюдатели, явка оказалась завышена почти в восемь раз. В белорусском Центризбиркоме эти сведения не комментируют. По его данным, по состоянию на среду общая явка на президентских выборах составила около 13%.

Между тем власти сегодня прислали официальный отказ кандидату в президенты Светлане Тихановской в проведении митинга в минском парке Дружбы народов. Он должен был стать одним из финальных в ее кампании. На прошлую подобную акцию в белорусской столице пришли десятки тысяч человек. Теперь же власти обосновали отказ проведением праздника в честь железнодорожных войск. Представители Тихановской на этом фоне утверждают, что им не дают провести митинг ни на одной из официально разрешенных площадок. При этом глава ее штаба Мария Мороз в интервью интернет-изданию «МБХ медиа» уверяет, что никто не намерен провоцировать столкновения с силовиками.

Сама Тихановская еще днем говорила, что намерена в любом случае провести митинг. Но в результате вместе со своими соратницами-представительницами штабов не допущенных кандидатов Виктора Бабарико и Валерия Цепкало решила отправиться на устроенный минской администрацией «День открытых дверей учреждений дополнительного образования».

Как сообщает интернет-издание Tut.by, к месту «Дня открытого дверей» уже стянуты дополнительные сотрудники милиции и выставлено оцепление.

Финальный день голосования на президентских выборах в Белоруссии намечен на 9 августа.

Александр Лукашенко сообщил, что руководители российской и украинской генпрокуратур должны решить вопрос с задержанными в Минске россиянами. В противном случае, — отметил он, — Белоруссия решит все по-своему.

Украинские власти официально не получали согласия Белоруссии на передачу задержанных россиян. При этом, по словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Минск направил Киеву список задержанных.

Кулеба напомнил, что по этому вопросу состоялся телефонный разговор президентов двух стран.