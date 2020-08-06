Суд признал фигурантов дела «Нового величия» виновными в создании экстремистского сообщества

Они получили от 4 лет условно до 7 лет колонии.

Оглашение приговора продолжалось четыре часа, если не учитывать 15-минутного перерыва. Во время него фигурантки дела Мария Дубовик и Анна Павликова жаловались на духоту в зале. приговор все участники процесса слушали стоя — фигуранты: Максим Рощин, Мария Дубовик и Анна Павликова стояли в зале, остальные четверо — в стеклянном аквариуме. На видео, которое транслируют для журналистов, сидевших в другом зале, было видно, что все уже очень устали стоять и слушать монотонную речь судьи. Зачитывать приговор Судья Александр Маслов начал со слов : «виновны в создании экстремистского сообщества». Он зачитывал результаты экспертиз, показания и другие материалы.

Журналисты, смотревшие трансляцию, не могли разобрать слов судьи из-за качества аудиотрансляции. Частично следить за процессом удавалось благодаря адвокату Максиму Пашкову, который делится впечатлениями в телеграме. Он в частности писал о том, что в приговоре приводятся показания фигуранта Павла Ребровского, от которых он потом отказался, заявив, что дал их под давлением.

Уже после оглашения Пашков подчеркнул, что судья в приговоре просто обошел тему мотива.

Среди прочего в приговоре говорится, что показания обвиняемых о том, что они стали жертвами провокатора, которому и принадлежит идея создания организации, судом опровергаются. Это был один из ключевых доводов защиты. Инициатива, как считает суд, появилась независимо от свидетеля под именем Руслана Д, которого и считают засланным спецслужбами. Судья Маслов продолжил: «Вина всех обвиняемых по делу полностью доказана, процессуальные доказательства признаны допустимыми».

Суд считает, что главную роль в «Новом величии играл 27-летний Руслан Костыленков. Напомним, что он отказался от своих признательных показаний и заявил, что дал их под пытками. Это косвенно подтверждают результаты осмотра в медчасти СИЗО спустя две недели после задержания — у Костыленкова тогда зафиксировали множественные ушибы и гематомы.

Тем не менее он получил самый суровый приговор 7 лет лишения свободы в колонии общего режима, 5 лет ограничения свободы, 2 года запрета на выкладывание материалов в интернет. 6 лет колонии получил Вячеслав Крюков. На полгода больше Петр Карамзин. Остальным фигурнатм назначили условные сроки: Максим Рощин — 6,5, Мария Дубовик — 6, Анна Павликова — 4 года, а также Дмитрий Полетаев — 6 лет лишения свободы условно. Ему зачли в срок наказания время, проведенное в СИЗО и освободили в зале суда. Мария Дубовик и Анна Павликова слушали приговор, склоня головы. После оглашения они не стали общаться с журналистами.

Адвокаты заявили о намерении обжаловать приговор.

У Люблинского суда сегодня были приняты повышенные меры безопасности. Туда пришли, по разным данным, от ста до двухсот человек, которые считают дело «Нового величия» сфабрикованным. Они скандировали лозунги в поддержку осужденных.

Поддержать фигурантов дела пришли и известные политики. Среди них – Илья Яшин. В интервью телеканалу RTVi он назвал дело «Нового величия» позором для всей страны.

Член думского комитета по безопасности, единоросс Анатолий Выборный считает приговор по «Новому величию» абсолютно обоснованным.

«Что касается меры наказания, шесть лет, например, то суд учел все обстоятельства, я думаю, и смягчающие, и отягчающие, и он пришел к выводу, что именно эта мера наказания является достаточной для того, чтобы осознать всю полноту ответственности последствий, которые могли бы наступить в результате их дальнейших действий, и чтобы, когда отбудут наказание, у них и мысли не возникло участвовать в такого рода преступлениях», — сказал он По мнению, депутата, правонарушения, связанные с терроризмом и экстремизмом, представляют особую опасность для общества и заслуживают соразмерного наказания.