Интернет-издания Lenta.ru и Gazeta.ru получат государственную субсидию на зарплаты сотрудникам

Об этом пишет РБК со ссылкой на данные федерального казначейства. Lenta.ru получил более 40 миллионов рублей, Gazeta.ru – более 30. Субсидии обе компании, входящие в холдинг Rambler Group смогут потратить только на оплату труда. Источник РБК в холдинге сказал, что бюджетные деньги выделены в рамках конкретных проектов, каких именно – он не уточнил.
2020-08-06T17:32:19+03:00
2020-08-06T17:32:19+03:00
https://echo.msk.ru/news/2688379-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:32, 06 августа 2020
Загрузка комментариев...