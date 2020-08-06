Интернет-издания Lenta.ru и Gazeta.ru получат государственную субсидию на зарплаты сотрудникам

Об этом пишет РБК со ссылкой на данные федерального казначейства. Lenta.ru получил более 40 миллионов рублей, Gazeta.ru – более 30. Субсидии обе компании, входящие в холдинг Rambler Group смогут потратить только на оплату труда. Источник РБК в холдинге сказал, что бюджетные деньги выделены в рамках конкретных проектов, каких именно – он не уточнил.